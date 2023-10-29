В возрасте 54 лет умер актер Мэттью Перри, известный по сериалу «Друзья»
- Азия и мир, общество
- 7:29, 29 октября 2023
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CentralAsia (CA) - В возрасте 54 лет умер актер Мэттью Перри, известный по сериалу «Друзья».
Его тело был обнаружено в гидромассажной ванне в его доме в Лос-Анджелесе. Признаков насильственной смерти не обнаружено. По данным TMZ, актер вернулся домой после двухчасовой игры в пиклбол, вскоре после этого отправил своего помощника с поручением.
Когда ассистент вернулся примерно через два часа, он обнаружил, что актер находится без сознания и вызвал скорую.
Актёр страдал от алкогольной и наркотической зависимости и неоднократно проходил курсы реабилитации, но запрещённых веществ на месте обнаружено не было. Точная причина смерти пока не установлена.
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