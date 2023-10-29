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В возрасте 54 лет умер актер Мэттью Перри, известный по сериалу «Друзья»

CentralAsia (CA) -  В возрасте 54 лет умер актер Мэттью Перри, известный по сериалу «Друзья».

Его тело был обнаружено в гидромассажной ванне в его доме в Лос-Анджелесе. Признаков насильственной смерти не обнаружено. По данным TMZ, актер вернулся домой после двухчасовой игры в пиклбол, вскоре после этого отправил своего помощника с поручением.

Когда ассистент вернулся примерно через два часа, он обнаружил, что актер находится без сознания и вызвал скорую.

Актёр страдал от алкогольной и наркотической зависимости и неоднократно проходил курсы реабилитации, но запрещённых веществ на месте обнаружено не было. Точная причина смерти пока не установлена.

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