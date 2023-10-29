29 октября в Казахстане общенациональный траур в связи с гибелью шахтеров

CentralAsia (KZ) - 29 октября в Казахстане общенациональный траур связи с гибелью людей в результате аварии на шахте имени И.А.Костенко в Карагандинской области.

Ранее на шахте имени Костенко в Караганде произошёл взрыв. На момент взрыва на шахте находилось 252 человека. Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с семьями погибших горняков и поручил прекратить сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау».

По последним данным, были обнаружены тела 32 погибших, поиски 14 шахтеров продолжались.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения