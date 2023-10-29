Премьер Израиля объявил о начале второго этапа войны с ХАМАС

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что второй этап войны против ХАМАСа начался с введением в пятницу вечером новых наземных сил в сектор Газы. Об этом он заявил на пресс-конференции в Тель-Авиве, передает The Times of Israel.

Нетаньяху заявил, что цели войны Израиля понятны: «уничтожение военного и руководящего потенциала ХАМАСа, а также возвращение заложников домой».

По словам Нетаньяху, решение о начале наземного вторжения было принято единогласно, как военным кабинетом, так и кабинетом безопасности.

Премьер заявил, что начальным этапом была массированная воздушная кампания, «чтобы позволить нашим сухопутным войскам действовать как можно безопаснее».

«Мы ликвидировали бесчисленное количество убийц, в том числе массовых убийц. Мы уничтожили бесчисленное количество штабов и террористической инфраструктуры. Мы только в начале пути», - сказал он.

Нетаньяху добавил, что война будет «долгой и тяжелой, и мы готовы».

Армия обороны Израиля заявила, что в субботу продолжила наземные операции в секторе Газы, нацеленные на нескольких боевиков и позиции ХАМАС.

По сообщению ЦАХАЛа, в ходе операций, начавшихся в пятницу вечером, «войска нанесли удары по террористическим ячейкам, которые пытались осуществить противотанковые управляемые ракетные и минометные обстрелы». Кроме того, сухопутные войска нашли и уничтожили заминированный дом.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вечером 27 октября объявила о «расширении» действий военных в секторе Газа (до этого, после нападения боевиков ХАМАС на страну утром 7 октября, Израиль наносил авиаудары по территории анклава). В то же время власти Израиля уточнили, что их действия не являются началом давно обсуждавшейся наземной операции.

Тем же вечером о вторжении Израиля на север сектора Газа сообщил ХАМАС. Движение заявило, что израильские силы атакуют с суши, моря и воздуха (23 октября министр обороны Галант обещал вторжение в Газу с нескольких сторон).