Взрыв на шахте в Казахстане: Число погибших выросло до 35

- Казахстан, происшествия
- 9:16, 29 октября 2023
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CentralAsia (KZ) - Число погибших в результате взрыва на шахте имени Костенко в Казахстане выросло до 35, сообщает пресс-служба МЧС РК.
«По состоянию на 9:00 29 октября обнаружены тела 35 человек, из них на поверхность подняты 29 погибших, продолжаются активные поиски 11 шахтёров. В аварийно-спасательных работах задействованы 10 отделений горноспасателей Карагандинского филиала ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб». Продолжается контроль газовой обстановки», – говорится в сообщении.
Взрыв на шахте, принадлежащей АО «АрселорМиттал Темиртау», произошёл в ночь на 28 октября. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией.
Президент объявил 29 октября Днём общенационального траура по погибшим шахтёрам. Токаев встретился с семьями погибших и пострадавших шахтёров и пообещал всемерную поддержку.
Опознать пока удалось тела пятерых горняков.