Палестино-израильский конфликт. Связь постепенно возвращается в Газу

CentralAsia (CA) - Телекоммуникации в секторе Газа постепенно восстанавливаются, сообщает Al Jazeera.

Несколько палестинских средств массовой информации сообщают о возобновлении телефонных и интернет-услуг.

Телефонные сети и Интернет были в значительной степени отключены в пятницу, поскольку Израиль объявил о расширении своего военного наступления на Газу.

Международные организации, в том числе ВОЗ сообщали, что не могут связаться со своими сотрудниками.