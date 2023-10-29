Палестино-израильский конфликт. Связь постепенно возвращается в Газу
- Азия и мир, политика
- 9:17, 29 октября 2023
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CentralAsia (CA) - Телекоммуникации в секторе Газа постепенно восстанавливаются, сообщает Al Jazeera.
Несколько палестинских средств массовой информации сообщают о возобновлении телефонных и интернет-услуг.
Телефонные сети и Интернет были в значительной степени отключены в пятницу, поскольку Израиль объявил о расширении своего военного наступления на Газу.
Международные организации, в том числе ВОЗ сообщали, что не могут связаться со своими сотрудниками.
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