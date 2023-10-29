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Израиль отзывает своих дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
Предыстория: В Стамбуле сотни тысяч людей вышли на акцию в поддержку Палестины. Эрдоган назвал израильские власти «военными преступниками»

CentralAsia (CA) -  Израиль отзывает своих дипломатических представителей из Турции. Об этом сообщил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, передаёт The Jerusalem Post.

«Учитывая серьёзность заявлений, исходящих из Турции, я распорядился отозвать наших дипломатов для того, чтобы провести переоценку отношений между Израилем и Турцией», – написал глава МИД Израиля.

Уточняется, что это произошло после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с обращением на одном из крупных пропалестинских митингов в Стамбуле, заявив, что Турция готовится объявить Израиль «военным преступником».

«Мы готовимся к этому, мы объявим миру Израиль как военного преступника», – сказал Эрдоган.

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