Израиль отзывает своих дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана
- Азия и мир, политика
- 9:28, 29 октября 2023
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Реджеп Тайип Эрдоган
|Предыстория: В Стамбуле сотни тысяч людей вышли на акцию в поддержку Палестины. Эрдоган назвал израильские власти «военными преступниками»
CentralAsia (CA) - Израиль отзывает своих дипломатических представителей из Турции. Об этом сообщил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, передаёт The Jerusalem Post.
«Учитывая серьёзность заявлений, исходящих из Турции, я распорядился отозвать наших дипломатов для того, чтобы провести переоценку отношений между Израилем и Турцией», – написал глава МИД Израиля.
Уточняется, что это произошло после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с обращением на одном из крупных пропалестинских митингов в Стамбуле, заявив, что Турция готовится объявить Израиль «военным преступником».
«Мы готовимся к этому, мы объявим миру Израиль как военного преступника», – сказал Эрдоган.
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