По всему миру прошли акции в поддержку Палестины. Фоторепортаж

Акция солидарности с палестинцами у здания посольства США в Джакарте, Индонезия

CentralAsia (CA) - На фоне расширения военных действий Израиля в секторе Газа в ответ на атаку ХАМАС в начале октября в разных городах мира вновь прошли акции в поддержку палестинцев.

Одни из самых многочисленных акций прошли в Лондоне (Великобритания) и Стамбуле (Турция). В первом, по оценке полиции, приняли участие 50–70 тыс. человек. В Стамбуле на митинг с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана пришли сотни тысяч человек. Сам Эрдоган оценил численность мероприятия в 1,5 млн человек.

Где еще прошли акции и сколько человек приняли в них участие (по оценкам Reuters и AFP):

в столице Малайзии Куала-Лумпуре «большая толпа демонстрантов» скандировала лозунги у здания посольства США;

иракцы вышли на митинг в Багдаде;

палестинцы провели акцию в Хевроне на Западном берегу и потребовали бойкота израильской продукции;

несмотря на запрет во Франции, тысячи человек вышли на митинги в разных городах, в том числе в Париже и Марселе, в столице был арестован 21 человек, выписано больше 1,3 тыс. штрафов;

в Веллингтоне (Новая Зеландия) тысячи людей прошли маршем к зданию парламента;

в Великобритании акции в поддержку палестинцев прошли не только в Лондоне, но и в Манчестере и Глазго;

в Цюрихе (Швейцария) на митинг, по данным организаторов, вышли 7 тыс. человек, в Лозанне — 2 тыс., в Женеве — 1,8 тыс., в Берне — больше 1 тыс.

акции протеста прошли в Бишкеке;

акции также прошли в Копенгагене (Дания), Риме (Италия) и Стокгольме (Швеция) и в других городах мира.

⇳

Война Израиля и «Хамаса» длится с 7 октября. Она началась с обстрела израильской территории сотнями ракет и захвата ряда территорий палестинцами. Израиль в ответ устроил блокаду анклаву и начал военную операцию, которая на этой неделе переросла в сухопутную. Агентства ООН фиксируют в секторе Газа катастрофическую ситуацию из-за дефицита еды, воды, лекарств, топлива, а также из-за непрекращающихся израильских бомбардировок. В Израиле погибли 1,4 тыс. человек, 5,4 тыс. пострадали. В секторе Газа, по последним данным, 7,3 тыс. человек были убиты, около 19 тыс. ранены.