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Минздрав Газы: Число погибших превысило 8 тысяч
Бомбардировка Газы израильской авиацией
Бомбардировка Газы израильской авиацией

CentralAsia (CA) -  В секторе Газа в ходе войны «Хамаса» и Израиля погибли более 8 тыс. человек, сообщило Министерство здравоохранения в анклаве агентству AFP. Половина из погибших — это дети.

Минздрав не уточнил число пострадавших, на 28 октября оно оценивалось в 19,7 тыс. человек. Еще больше 100 палестинцев погибли на Западном берегу, больше 2 тыс. пострадали. В Израиле с начала конфликта погибли 1,4 тыс. человек, 5,4 тыс. были ранены.

Война Израиля и «Хамаса» длится с 7 октября. Она началась с обстрела израильской территории сотнями ракет. Израиль в ответ устроил блокаду анклава и начал военную операцию, которая на этой неделе переросла в сухопутную. Агентства ООН фиксируют в секторе Газа катастрофическую ситуацию из-за дефицита еды, воды, лекарств, топлива, а также из-за непрекращающихся израильских бомбардировок.

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