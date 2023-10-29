В Москве возбудили более 20 дел против уклонистов из Средней Азии

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CentralAsia (CA) - В Москве возбуждено 22 уголовных дела по факту уклонения от военной службы получившими российское гражданство уроженцами Средней Азии. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.



«Сотрудниками столичного СК к настоящему времени возбуждены 22 уголовных дела по факту уклонения от прохождения военной службы в отношении уроженцев Средней Азии, получивших ранее гражданство РФ», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что более 80 граждан направлены на службу в Вооружённые силы РФ.

В ведомстве добавили, что следователи совместно с сотрудниками военкоматов изучают личные дела призывников с целью выявления лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы.