экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Москве возбудили более 20 дел против уклонистов из Средней Азии
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Москве возбуждено 22 уголовных дела по факту уклонения от военной службы получившими российское гражданство уроженцами Средней Азии. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Сотрудниками столичного СК к настоящему времени возбуждены 22 уголовных дела по факту уклонения от прохождения военной службы в отношении уроженцев Средней Азии, получивших ранее гражданство РФ», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что более 80 граждан направлены на службу в Вооружённые силы РФ.

В ведомстве добавили, что следователи совместно с сотрудниками военкоматов изучают личные дела призывников с целью выявления лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com