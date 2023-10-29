Власти Израиля отрицают, что Нетаньяху предупреждали об атаке «Хамаса»

CentralAsia (CA) - Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху назвала ложным утверждение, что главу правительства предупреждали о готовящейся атаке «Хамаса». Как говорится в сообщении канцелярии в соцсети X, чиновники и военные наоборот считали, что палестинское движение намерено урегулировать спорные вопросы.

«Вопреки ложным утверждениям: ни при каких обстоятельствах и ни на одном этапе премьер-министр Нетаньяху не был предупрежден о военных намерениях со стороны «Хамаса»,— говорится в сообщении канцелярии.

Утверждается, что все чиновники структур безопасности, включая главу Совета национальной безопасности и главу Службы общей безопасности оценивали, что движение «Хамас» «сдержано и обратилось к урегулированию». «Именно такую оценку неоднократно представляли премьер-министру и кабинету министров все силы безопасности и разведывательное сообщество, в том числе до начала войны»,— отмечается в сообщении.

Биньямин Нетаньяху накануне, 28 октября, вновь ушел от ответа на вопрос о его личной ответственности за события 7 октября. Он признал, что произошел «страшный провал» и все «должны будут дать ответ», в том числе он сам, но после войны.