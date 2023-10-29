Армия Израиля расширила наземные операции в секторе Газа и ввела дополнительные силы

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Военные Израиля заявляют, что минувшей ночью «расширили наземные операции в секторе Газа, введя дополнительные силы». Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ, передает Times of Israel.

«Сводные боевые группы атаковали отряды террористов, пытавшиеся атаковать силы и отряды, планировавшие стрельбу противотанковыми средствами и наводившие авиацию на цели с земли», - говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари вновь обратился к гражданскому населению Газы с настоятельным призывом перемещаться на юг, поскольку военные переходят к следующей фазе операции против ХАМАС.

«Гражданское население на севере Газы, в городе Газа должно временно переместиться к югу от Вади Газа в более безопасный район, где они смогут получить воду, продовольствие и медикаменты», – сказал Хагари в видеообращении на английском языке.