Заместитель председателя ЦВС Чжан Юся встретился с министром обороны Монголии

CentralAsia (MNG) - 28 октября генерал Чжан Юся, заместитель председателя Центрального военного совета Китая (ЦВС), встретился в Пекине с министром обороны Монголии Сайханбаяром Гурсэдом, который принимает участие в 10-м форуме Пекинском Сяншане.

На встрече с министром обороны Монголии Сайханбаяром Гурсэдом, генерал Чжан сказал, что китайско-монгольские отношения в последние годы сохраняют хорошую динамику развития. В следующем году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Монголией и 30 лет со дня внесения поправок в Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Мы надеемся, что обе стороны воспользуются этой возможностью для укрепления стратегического общения и твердого содействия устойчивому и долгосрочному развитию двусторонних отношений в новую эпоху.

Китайские военные готовы работать со своими монгольскими коллегами над укреплением обменов и сотрудничества, работать вместе над реализацией Инициативы глобальной безопасности, предложенной президентом Си Цзиньпином, и совместно привносить положительную энергию в региональную безопасность и стабильность, заявил генерал Чжан.

Высоко оценивая значение Пекинского форума Сяншань, Сайханбаяр заявил, что Монголия решительно поддерживает Инициативу глобальной безопасности и надеется на углубление практического сотрудничества с Китаем для содействия здоровому и стабильному развитию отношений между двумя странами и двумя военными.

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