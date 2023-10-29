экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Число погибших при взрыве на шахте в Казахстане выросло до 42

CentralAsia (KZ) -  Количество погибших в результате взрыва на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана выросло до 42 человек, продолжаются поиски четверых шахтеров, сообщила пресс-служба МЧС республики.

В пресс-релизе говорится, что поисковые работы ведутся в районе двух добычных участков, расположенных на расстоянии около четырех километров друг от друга. В поисковых работах задействованы 55 горноспасателей и 15 единиц техники. В обеспечении медпомощи заняты 21 человек и 7 машин скорой, сообщила пресс-служба МЧС.

Утром 28 октября на шахте произошел взрыв метана. На момент аварии под землей находились 252 шахтера, самостоятельно на поверхность поднялись 206. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау», которой принадлежит шахта. 29 октября объявлен в Казахстане днем траура.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com