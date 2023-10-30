В Монголии запущена электронная система D-Petition приема публичных обращений

CentralAsia (MNG) - Система D-Petition, запущенная в 2022 году как часть электронной платформы D-Парламента, позволяет гражданам подавать петиции и запросы по конкретным вопросам в рамках парламентского мандата. Эта система является ключевой частью усилий Монголии по созданию более демократического, прозрачного и консультативного парламента.

Граждане могут использовать систему D-Petition для открытого голосования по законопроектам, представленным в парламент, а также по результатам опросов общественного мнения, публикуемых в Интернете. Это право закреплено в Конституции Монголии, в которой говорится, что народ имеет право участвовать в делах государства через своих избранных представителей. Закон о Великом Государственном Хурале (парламенте) Монголии далее уточняет, что граждане могут осуществлять это право, задавая вопросы или голосуя по конкретным вопросам через официальную электронную систему Парламента Монголии. Граждане Монголии старше 18 лет могут использовать D-Petition, подписавшись через систему электронного обслуживания DAN или с помощью электронной подписи. Они могут создавать рабочие группы по конкретным вопросам, проводить проверки в рамках мандата Постоянного комитета и голосовать по законопроектам, вносимым в парламент. Каждый гражданин может проголосовать только один раз по петиции или предложению.

Согласно разделу 3.4 Порядка «Повышение уровня участия граждан и опроса общественного мнения посредством электронной системы» в электронных петициях должны быть четко указаны тема, причина и пояснение, нецензурная лексика не допускается. Если петиция наберет более 100 голосов, она переходит на следующий этап голосования, который открыт в электронной системе в течение 30 дней. Если ходатайство о создании рабочей группы набирает 33 000 и более голосов, ходатайство о проверке в Постоянной комиссии набирает 70 000 и более голосов или ходатайство о законопроекте набирает 100 000 и более голосов, процесс голосования считается завершенным до крайний срок.

Ответственность за организацию голосования и технический процесс возлагается на Генерального секретаря Великого Государственного Хурала. Результаты голосования доводятся до сведения Председателя Великого Государственного Хурала в течение трех рабочих дней. Петиции, соответствующие всем требованиям, рассматриваются в течение 14 дней в ходе очередной сессии. Если очередная сессия находится в отпуске, Постоянная комиссия рассматривает обращение и принимает решение в течение 10 дней после начала очередной или внеочередной сессии. Однако если 100 000 и более граждан поддерживают ходатайство о законопроекте, Председатель Великого Государственного Хурала докладывает об этом на пленарном заседании и передает в соответствующую постоянную комиссию.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения