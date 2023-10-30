экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Ханчжоу: Саруултөгс завоевала серебряную медаль по метанию диска

CentralAsia (MNG) -  На IV Азиатских пара играх в Ханчжоу Саруултөгс Дагвадорж завоевала серебряную медаль по метанию диска с результатом 20.79 метра в категории F40/41.

На первой строчке расположилась представительница ОАЭ Марьям Ахмед Абдулла Альдо Альзейуди. Тройку призёров замкнула узбечка Мадина Мухторова.

Эта награда позволила сборной Монголии выйти на 20-е место в общем зачёте. Монгольские спортсмены завоевали две золотые, три серебряные и три бронзовые медали.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com