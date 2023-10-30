Ханчжоу: Саруултөгс завоевала серебряную медаль по метанию диска

CentralAsia (MNG) - На IV Азиатских пара играх в Ханчжоу Саруултөгс Дагвадорж завоевала серебряную медаль по метанию диска с результатом 20.79 метра в категории F40/41.

На первой строчке расположилась представительница ОАЭ Марьям Ахмед Абдулла Альдо Альзейуди. Тройку призёров замкнула узбечка Мадина Мухторова.

Эта награда позволила сборной Монголии выйти на 20-е место в общем зачёте. Монгольские спортсмены завоевали две золотые, три серебряные и три бронзовые медали.

источник: middleasiannews.com

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