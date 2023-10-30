Число погибших в Газе детей превысило число убитых в войнах во всем мире с 2019 года

CentralAsia (CA) - Число детей, о которых сообщалось, что они погибли в Газе всего за три недели, превысило ежегодное число детей, убитых в зонах конфликтов по всему миру с 2019 года, сообщает Save the Children.

По сообщениям министерств здравоохранения Газы и Израиля соответственно, с 7 октября было убито более 3257 детей, в том числе по меньшей мере 3195 в Газе, 33 на Западном берегу и 29 в Израиле. Число детей, о которых сообщается, что они погибли всего за три недели в Газе, превышает число погибших в вооруженных конфликтах во всем мире — в более чем 20 странах — в течение целого года, за последние три года.

Дети составляют более 40% из 7703 человек, убитых в Газе, и более трети всех погибших на оккупированной палестинской территории и в Израиле. Учитывая, что еще 1000 детей, пропавших без вести в Газе, предположительно погребены под завалами, число погибших, вероятно, намного выше.

В пятницу израильские вооруженные силы объявили о «расширении наземных операций» в секторе Газа, а Save the Children предупредила, что это приведет к еще большему количеству смертей, ранений и страданий, одновременно призвав к немедленному прекращению огня.

Сообщается, что по меньшей мере 6360 детей в Газе также получили ранения, а также по меньшей мере 180 детей на Западном берегу и по меньшей мере 74 ребенка в Израиле. Более 200 человек, включая детей, остаются заложниками в Газе.

Риск смерти детей от травм никогда не был выше, поскольку ООН сообщила, что треть больниц по всему сектору Газа больше не работают из-за отключения электричества и тотальной осады со стороны правительства Израиля, блокирующего ввоз таких товаров, как топливо и медикаменты. По данным организации «Врачи без границ», возникшая в результате нехватка анестезии привела к тому, что детям ампутировали конечности без обезболивания, пишет организация.

Save the Children серьезно обеспокоена тем, что разворачивающаяся расширенная наземная операция израильских сил в Газе неизбежно приведет к увеличению числа жертв среди детей, поскольку детские тела особенно уязвимы для взрывоопасного оружия.

Save the Children призвала к немедленному прекращению огня.