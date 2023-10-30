Толпа ворвалась в аэропорт Махачкалы из-за прибытия рейса из Тель-Авива. Ранено 20 человек

CentralAsia (CA) - Министерство здравоохранения Дагестана сообщило о более чем 20 раненых в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Лечением 10 пострадавших в результате инцидента в аэропорту Махачкалы заняты медики республиканских стационаров

Пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц. Двое человек в крайне тяжёлом состоянии.

Ещё более 10 человек с лёгкими травмами обратились за медпомощью амбулаторно, пишет Минздрав Дагестана.

Что произошло?

В аэропорту Махачкалы перед прилетом рейса из Тель-Авива (Израиль) собрались сотни человек после распространившихся в телеграм-каналах призывов участвовать в сходе у аэропорта и проверять машины рядом со зданием.

Люди останавливали выезжающие из аэропорта автомобили и проверяли у пассажиров паспорта.

Затем собравшиеся ворвались в здание аэропорта, выкрикивая антисемитские лозунги. Позднее они вырвались на взлетно-посадочную полосу.

СК по Дагестану возбудил уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков.

Сообщается, что большая часть погромщиков ушла из аэропорта Махачкалы.

Как сообщила Росавиация, в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкала принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет.

Меры действуют до нормализации ситуации. На месте работают органы правопорядка.

Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы, добавили в Росавиации.