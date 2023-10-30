Толпа ворвалась в аэропорт Махачкалы из-за прибытия рейса из Тель-Авива. Ранено 20 человек

- Азия и мир, происшествия
- 8:43, 30 октября 2023
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CentralAsia (CA) - Министерство здравоохранения Дагестана сообщило о более чем 20 раненых в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы.
Лечением 10 пострадавших в результате инцидента в аэропорту Махачкалы заняты медики республиканских стационаров
Пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц. Двое человек в крайне тяжёлом состоянии.
Ещё более 10 человек с лёгкими травмами обратились за медпомощью амбулаторно, пишет Минздрав Дагестана.
Что произошло?
В аэропорту Махачкалы перед прилетом рейса из Тель-Авива (Израиль) собрались сотни человек после распространившихся в телеграм-каналах призывов участвовать в сходе у аэропорта и проверять машины рядом со зданием.
Люди останавливали выезжающие из аэропорта автомобили и проверяли у пассажиров паспорта.
Затем собравшиеся ворвались в здание аэропорта, выкрикивая антисемитские лозунги. Позднее они вырвались на взлетно-посадочную полосу.
СК по Дагестану возбудил уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков.
Сообщается, что большая часть погромщиков ушла из аэропорта Махачкалы.
Как сообщила Росавиация, в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкала принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет.
Меры действуют до нормализации ситуации. На месте работают органы правопорядка.
Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы, добавили в Росавиации.