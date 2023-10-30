Число погибших при взрыве на шахте в Караганде увеличилось до 45

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В шахте имени Костенко компании «АрселорМиттал Темиртау» в Караганде, где произошел взрыв, нашли еще три тела шахтеров. Число погибших выросло до 45 человек. Об этом сообщило МЧС Казахстана. Ранее сообщалось о 42 погибших. Еще одного шахтера до сих пор ищут.

Взрыв метана произошел в шахте утром 28 октября. Всего в шахте на момент взрыва находилось 252 человека, из них больше 200 смогли спастись. За медицинской помощью обратились 18 человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау», владеющей шахтой. Он также сменил руководство компании и поручил возглавить ее бывшему заместителю акима Карагандинской области Вадиму Басину. 29 октября в Казахстане был день траура.

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