В столице Монголии выпал первый снег

CentralAsia (MNG) - Утром 30 октября в столичном регионе Монголии выпал первый снег.

Снегопад дошел до монгольской столицы: в разных районах улан-баторцы могут увидеть, как с неба обильно падают хлопья снега.

При этом в Улан-Баторе сохраняется плюсовая температура: +2...+3 градуса.

Осадки начались еще накануне утром: около 05:00 небо заволокло тучами, поднялся ветер и начал сыпать снег. Снег пришел с запада и вскоре накрыла всю столицу.

источник: middleasiannews.com

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