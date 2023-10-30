В столице Монголии выпал первый снег
CentralAsia (MNG) - Утром 30 октября в столичном регионе Монголии выпал первый снег.
Снегопад дошел до монгольской столицы: в разных районах улан-баторцы могут увидеть, как с неба обильно падают хлопья снега.
При этом в Улан-Баторе сохраняется плюсовая температура: +2...+3 градуса.
Осадки начались еще накануне утром: около 05:00 небо заволокло тучами, поднялся ветер и начал сыпать снег. Снег пришел с запада и вскоре накрыла всю столицу.
источник: middleasiannews.com
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