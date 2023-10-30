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ЦАХАЛ нанёс удары по территории Сирии и Ливана

CentralAsia (CA) -  Израиль в ночь на 30 октября дважды сообщил, что подвергся обстрелу со стороны Сирии. Израильская армия вела ответный огонь.

О первой атаке ЦАХАЛ сообщил в 22:49 29 октября в Telegram-канале. Утверждалось, что было «несколько пусков с территории Сирии в направлении израильской территории». Снаряды упали на открытой местности. Военные ЦАХАЛ открыли ответный огонь по позициям, откуда производились пуски.

После 2:00 30 октября израильская армия сообщила о еще одной атаке. Самолет ЦАХАЛ нанес удар «по военной инфраструктуре на сирийской территории».

Кроме этого, Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по объектам «Хезболлы» в Ливане в ответ на пуски ракет в сторону израильской территории.

Среди целей, по которым нанесли удары, была инфраструктура для управления и другая военная инфраструктура «Хезболлы».

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