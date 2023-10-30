Бердымухамедов и Эрдоган обсудили сотрудничество и обменялись щенятами. Фото

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов впервые за время своего правления посетил Турцию с официальным визитом. Отчет о командировке публикует госинформагентство ТДХ.

Прибыв в Анкару, глава Туркменистана сначала посетил Мавзолей Ататюрка и памятник туркменскому поэту Махтумкули, открытый в 2012 году при участии его отца, второго президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Затем он принял участие в открытии туркмено-турецкого бизнес-форума.

После этого во дворце «Аксарай» состоялась встреча гостя с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Главной темой переговоров между делегациями двух стран стал транзит в Турцию туркменского природного газа и электроэнергии.

«Отметив, что наши страны осуществляют взаимовыгодное и равноправное торгово-экономическое сотрудничество, президент Сердар Бердымухамедов подтвердил готовность туркменской стороны к его дальнейшему развитию, в частности, в таких перспективных областях, как энергетика, транспорт, инвестиции, высокие технологии и другие направления, а также к запуску новых форм партнёрства и наращиванию взаимного торгового оборота», — пишет ТДХ.

В целом, судя по отчету госинформагентства, главы государств обсудили буквально все возможные темы, от сельского хозяйства до важности роли ООН в международном сотрудничестве. Были подписаны множество документов, от соглашения по совместному производству аудио- и видеопродукции до договора о сотрудничестве в области метеорологии.

По итогам переговоров Бердымухамедов подарил Эрдогану щенка туркменского алабая по кличке Гардаш. Тот в ответ вручил ему сразу двух щенков турецкого кангала.

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