Lonely Planet назвала Монголию лучшей страной для посещения в 2024 году

CentralAsia (MNG) - Lonely Planet сообщает, что наградил Монголию золотой медалью в рейтинге стран, поскольку она идеально подходит для искателей «широких просторов, приключений и культуры». Ее столица, Улан-Батор, также «изобилует людьми и уникальными достопримечательностями».
Lonely Planet добавляет: «Монголия, зажатая между Россией и Китаем, кажется труднодоступной, учитывая недавние геополитические события в двух ее крупных соседях. Но двери Монголии открыты, а туристическая кампания ослабила визовые ограничения до 2025 года».
Лучшие места для посещения в 2024 году, названные Lonely Planet: Монголия, крайний север Шотландии, Филадельфия, Париж и австралийский остров Кенгуру входят в число направлений, которые вы должны посетить в следующем году.
LONELY PLANET называет МОНГОЛИЮ страной №1 для посещения в 2024 году, за ней следует Чили, занявшая четвертое место. Lonely Planet сообщает, что наградила Монголию золотой медалью как идеал для искателей «широких просторов, приключений и культуры». Ее столица, Улан-Батор, также изобилует людьми и уникальными достопримечательностями.
Недавно выпущенная книга Lonely Planet Best In Travel 2024 включает десятку лучших стран, регионов и городов, которые стоит посетить в следующем году. Две новые категории — «ценность» и «устойчивость» — также были введены в этом году в честь 50-летия Lonely Planet.
Лучшими городами были названы Найроби в Кении (первый) и Париж (второй), а в первую десятку вошли три североамериканских направления — Монреаль (третий), Филадельфия (пятый) и Канзас-Сити (10-й).
Лучшими регионами являются велосипедный маршрут Транс-Динарика на Западных Балканах (первое место) и остров Кенгуру в Австралии (второе место), при этом американский штат Монтана занимает восьмое место, а Крайний Север Шотландии - десятое.
Средний Запад США был назван лучшим местом по соотношению цены и качества, а Испания – лучшим по устойчивости, а тропы Уэльса заняли четвертое место в списке устойчивого развития.
источник: middleasiannews.com