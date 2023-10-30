Lonely Planet назвала Монголию лучшей страной для посещения в 2024 году

CentralAsia (MNG) - Lonely Planet сообщает, что наградил Монголию золотой медалью в рейтинге стран, поскольку она идеально подходит для искателей «широких просторов, приключений и культуры». Ее столица, Улан-Батор, также «изобилует людьми и уникальными достопримечательностями».

Lonely Planet добавляет: «Монголия, зажатая между Россией и Китаем, кажется труднодоступной, учитывая недавние геополитические события в двух ее крупных соседях. Но двери Монголии открыты, а туристическая кампания ослабила визовые ограничения до 2025 года».

Лучшие места для посещения в 2024 году, названные Lonely Planet: Монголия, крайний север Шотландии, Филадельфия, Париж и австралийский остров Кенгуру входят в число направлений, которые вы должны посетить в следующем году.

LONELY PLANET называет МОНГОЛИЮ страной №1 для посещения в 2024 году, за ней следует Чили, занявшая четвертое место. Lonely Planet сообщает, что наградила Монголию золотой медалью как идеал для искателей «широких просторов, приключений и культуры». Ее столица, Улан-Батор, также изобилует людьми и уникальными достопримечательностями.

Недавно выпущенная книга Lonely Planet Best In Travel 2024 включает десятку лучших стран, регионов и городов, которые стоит посетить в следующем году. Две новые категории — «ценность» и «устойчивость» — также были введены в этом году в честь 50-летия Lonely Planet.

Лучшими городами были названы Найроби в Кении (первый) и Париж (второй), а в первую десятку вошли три североамериканских направления — Монреаль (третий), Филадельфия (пятый) и Канзас-Сити (10-й).

Лучшими регионами являются велосипедный маршрут Транс-Динарика на Западных Балканах (первое место) и остров Кенгуру в Австралии (второе место), при этом американский штат Монтана занимает восьмое место, а Крайний Север Шотландии - десятое.

Средний Запад США был назван лучшим местом по соотношению цены и качества, а Испания – лучшим по устойчивости, а тропы Уэльса заняли четвертое место в списке устойчивого развития.

источник: middleasiannews.com

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