Израильский МИД вызвал посла России из-за недавнего визита представителей ХАМАС в Москву

Анатолий Викторов

CentralAsia (CA) - МИД Израиля вызвал посла России в Израиле Анатолия Викторова «для выражения протеста» в связи с недавним визитом делегации палестинской радикальной организации ХАМАС в Москву. Об этом сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

«Заместитель гендиректора МИД по делам Евро-Азии посол Симона Гальперин разъяснила послу, что Израиль со всей серьезностью рассматривает отсутствие недвусмысленного и ясного осуждения со стороны Москвы террористической организации ХАМАС, а также действия России в международных организациях», - говорится в заявлении.

26 октября в Москву в один день прибыли представители движения ХАМАС, контролирующего сектор Газа, и Ирана. Делегацию ХАМАС возглавил член политбюро организации Абу Марзук. Члены ХАМАС обсудили с российской стороной немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся в секторе Газа.