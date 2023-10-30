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Израильский МИД вызвал посла России из-за недавнего визита представителей ХАМАС в Москву
Анатолий Викторов
Анатолий Викторов
Предыстория: В Москву прибыла делегация ХАМАС и заместитель главы МИД Ирана. Израиль осудил визит

CentralAsia (CA) -  МИД Израиля вызвал посла России в Израиле Анатолия Викторова «для выражения протеста» в связи с недавним визитом делегации палестинской радикальной организации ХАМАС в Москву. Об этом сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

«Заместитель гендиректора МИД по делам Евро-Азии посол Симона Гальперин разъяснила послу, что Израиль со всей серьезностью рассматривает отсутствие недвусмысленного и ясного осуждения со стороны Москвы террористической организации ХАМАС, а также действия России в международных организациях», - говорится в заявлении.

26 октября в Москву в один день прибыли представители движения ХАМАС, контролирующего сектор Газа, и Ирана. Делегацию ХАМАС возглавил член политбюро организации Абу Марзук. Члены ХАМАС обсудили с российской стороной немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся в секторе Газа.

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