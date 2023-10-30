Глава Дагестана: Беспорядки в аэропорту Махачкалы курировались из-за рубежа

Сергей Меликов

CentralAsia (CA) - Глава Дагестана Сергей Меликов назвал массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы «попыткой дестабилизации ситуации» в республике. По его словам, беспорядки курировались из-за рубежа, передает ТАСС.

«Попытки дестабилизировать ситуацию в Дагестане, в том числе с использованием запрещенных приемов, связанных с раздуванием межнациональной розни, межконфессиональных проблем, проводится нашими врагами, противниками нашей страны»,— сообщил Меликов в ходе общения с журналистами.

По его словам, призывы к жителям республики выходить на несанкционированные массовые акции протеста активно распространяли «предатели и бандеровцы». «Сегодня мы получили абсолютно достоверную информацию о том, что канал «Утро Дагестана» администрируется и регулируется с территории Украины — предателями, бандеровцами»,— подчеркнул глава республики.

Накануне в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прилета рейса из Израиля. Толпа ворвалась в здание терминала и потом на взлетно-посадочную полосу в поисках прилетевших из Израиля. Росавиация закрыла аэропорт до 02:59 мск 6 ноября. Позднее ведомство допустило, что его откроют до 02:59 31 октября.

По данным минздрава Дагестана, в ходе беспорядков пострадали более 20 человек. Десять из них госпитализированы, двое находятся в крайне тяжелом состоянии.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 212 УК (массовые беспорядки). 60 человек были задержаны, сообщило МВД.