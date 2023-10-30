Монголия и Беларусь будут развивать сотрудничество в области транспорта и логистики

CentralAsia (MNG) - Генеральный директор департамента дорожно-транспортной политики Министерства дорожного и транспортного развития Монголии Мөнхнасан Энхтайван подписала протокол рабочей группы с заместителем начальника управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса республики Антоном Александровым Беларуси 27 октября 2023 года.

На встрече стороны договорились увеличить перевозки, обсудили использование разрешений для международных автомобильных перевозчиков и достигли соглашения о количестве разрешений на перевозки в 2024 году. Монголия подписала «Межправительственное соглашение о международных автомобильно-транспортных отношениях» с Республикой Беларусь в 2003 году, и к 24 октября 2023 года в Монголию из Беларуси въехало 1067 транспортных средств.

В 2015 году в рамках Соглашения о сотрудничестве между Монголией и Беларусью в Улан-Батор было доставлено 20 автобусов МАЗ большой вместимости для использования в массовом общественном транспорте. Ранее Беларусь поставила в Монголию 42 единицы дорожно-ремонтной техники.

Монголия и Беларусь поддерживают дружественные отношения с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1992 году.

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