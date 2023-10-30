Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ встретился с премьер-министром России

CentralAsia (MNG) - 26 октября в Бишкеке состоялась встреча премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай с премьер-министром Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным.

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ подчеркнул приверженность Монголии поддержанию дружественных отношений с Российской Федерацией и подчеркнул важность широкого сотрудничества как доброго соседа. Он выразил удовлетворение регуляризацией частоты визитов и встреч на высоком уровне, подчеркнув расширение взаимовыгодного сотрудничества.

Кроме того, премьер-министр Оюун-Эрдэнэ подчеркнул важность укрепления связей и доверия между Монголией и Россией посредством конкретных проектов и программ экономического сотрудничества. Он предложил продолжить сотрудничество в таких областях, как экспорт сельскохозяйственной продукции в Россию, создание трансграничных зон свободной торговли, последовательные и надежные поставки бензина из России в Монголию, а также содействие гуманитарным обменам, охватывающим образование и культуру.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин признал стратегическое партнерство между Монголией и Россией и богатую историю дружественных отношений между двумя странами. Он сказал, что народы двух стран были вместе в сложные исторические периоды и годы значительного развития. Премьер-министр Мишустин подтвердил готовность сотрудничать в различных сферах, включая торговлю, финансы, инфраструктуру, энергетику и образование, запустив конкретные проекты.

Главы правительств двух стран подчеркнули важность недавней встречи президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа и президента Российской Федерации В.В. Путина, состоявшейся в Пекине, в ходе которой президенты двух стран обсудили важнейшие вопросы двусторонних отношений и сотрудничество между двумя странами. Они также дали высокую оценку успешному проведению 25-го очередного заседания монголо-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству, которое состоялось в Улан-Баторе 23-24 октября 2023 года.

Кроме того, обе стороны договорились активизировать реализацию крупных стратегических проектов, охватывающих трехсторонний экономический коридор с участием Монголии, России и Китая. Эти проекты включают модернизацию центральной железной дороги Монголии, развитие новых железных дорог восточной и западной осей, строительство автомагистрали Алтанбулаг—Замын-Ууд и маршрута из России через Монголию для поставок природного газа в Китай.

В ознаменование 85-летия совместной победы на реке Халхин-Гол, символа монголо-российской дружбы, обе стороны договорились провести торжественную церемонию в 2024 году.

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