Монголия потратит ₮350 млрд на содержание дорог

CentralAsia (MNG) - Наибольшая сумма из госбюджета следующего года была выделена Министерству образования и науки. Следующее место занимает Министерство дорожно-транспортного развития.

Всего на дорожно-транспортный сектор выделено 790 миллиардов тугриков, из которых 350 миллиардов тугриков будет потрачено на содержание дорог. Однако министерству требовалось полмиллиарда на содержание дорог, однако Минфин решил выделить 350 миллиардов тугриков.

В последнее время количество дорожно-транспортных происшествий увеличилось из-за низкого уровня обслуживания дорог из-за того, что основное внимание уделяется только строительству дорог и пренебрежению обслуживанием. Эксплуатацию и содержание дорог будут осуществлять предприятия с местными владельцами. Дороги плохого качества, такие как «Ад 50» в аймаке Дорнод, будут отремонтированы.

Дорожные проекты начнутся в следующем году:

Подключить УБ—Эрдэнэт напрямую. В настоящее время это только объезд УБ—Дархан—Эрдэнэт.

Дорога, соединяющая Арвайхээр—Мандалговь—Чойр—Чингис.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения