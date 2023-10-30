Генассамблея ООН приняла резолюцию о прекращении огня в Газе. Кто как проголосовал?
- Азия и мир, политика
- 15:34, 30 октября 2023
- Просмотров: 3452
- Обновлено: 15:36, 30 октября 2023
CentralAsia (CA) - Генеральная ассамблея ООН 27 октября приняла резолюцию, призывающую к «немедленному постоянному и устойчивому гуманитарному прекращению огня» в секторе Газа, «ведущему к прекращению боевых действий».
За резолюцию проголосовало 120 стран, против — 14, воздержались — 45.
|№
|За
|Против
|Воздержались
|1
|Афганистан
|Австрия
|Австралия
|2
|Алжир
|Венгрия
|Албания
|3
|Андорра
|Гватемала
|Болгария
|4
|Ангола
|Израиль
|Вануату
|5
|Антигуа и Барбуда
|Маршалловы Острова
|Великобритания
|6
|Аргентина
|Микронезия
|Гаити
|7
|Армения
|Науру
|Германия
|8
|Азербайджан
|Папуа-Новая Гвинея
|Греция
|9
|Бахрейн
|Парагвай
|Грузия
|10
|Багамы
|США
|Дания
|11
|Бангладеш
|Тонга
|Замбия
|12
|Барбадос
|Фиджи
|Исландия
|13
|Бельгия
|Хорватия
|Индия
|14
|Беларусь
|Чехия
|Ирак
|15
|Белиз
|Италия
|16
|Бутан
|Кабо-Верде
|17
|Боливия
|Камерун
|18
|Босния и Герцеговина
|Канада
|19
|Ботсвана
|Кипр
|20
|Бразилия
|Кирибати
|21
|Бруней
|Латвия
|22
|Центральноафрикаyская Республика
|Литва
|23
|Чад
|Монако
|24
|Чили
|Молдова
|25
|Китай
|Нидерланды
|26
|Коморы
|Палау
|27
|Конго
|Панама
|28
|Косто-Рика
|Польша
|29
|Кот-д'Ивуар
|Румыния
|30
|Куба
|Сан-Марино
|31
|Северная Корея
|Северная Македония
|32
|Демократическая Республика Конго
|Сербия
|33
|Джибути
|Словакия
|34
|Доминика
|Тунис
|35
|Доминиканская Республика
|Тувалу
|36
|Эквадор
|Украина
|37
|Египет
|Уругавай
|38
|Сальвадор
|Финляндия
|39
|Экваториальная Гвине
|Филиппины
|40
|Эритрея
|Швеция
|41
|Франция
|Эстония
|42
|Габон
|Эфиопия
|43
|Гамбия
|Южный Судан
|44
|Гана
|Южная Корея
|45
|Гренада
|Япония
|46
|Гвинея
|47
|Вьетнам
|48
|Гайана
|49
|Гондурас
|50
|Индонезия
|51
|Иран
|52
|Ирландия
|53
|Иордания
|54
|Казахстан
|55
|Кения
|56
|Кувейт
|57
|Кыргызстан
|58
|Лаос
|59
|Ливан
|60
|Лесото
|61
|Ливия
|62
|Колумбия
|63
|Лихтенштейн
|64
|Люксембург
|65
|Малави
|66
|Мадагаскар
|67
|Малайзия
|68
|Мальдивы
|69
|Мали
|70
|Мальта
|71
|Мавритания
|72
|Остров Маврикий
|73
|Монголия
|74
|Мексика
|75
|Черногория
|76
|Марокко
|77
|Мозамбик
|78
|Мьянма
|79
|Намибия
|80
|Непал
|81
|Новая Зеландия
|82
|Нигерия
|83
|Нигер
|84
|Никарагуа
|85
|Норвегия
|86
|Оман
|87
|Пакистан
|88
|Перу
|89
|Португалия
|90
|Катар
|91
|Россия
|92
|Сент-Китс и Невис
|93
|Сент-Люсия
|94
|Сент-Винсент и Гренадины
|95
|Саудовская Аравия
|96
|Сенегал
|97
|Сьерра-Леоне
|98
|Сингапур
|99
|Словения
|100
|Соломоновы Острова
|101
|Сомали
|102
|Южная Африка
|103
|Испания
|104
|Шри-Ланка
|105
|Судан
|106
|Суринам
|107
|Швейцария
|108
|Сирия
|109
|Таиланд
|110
|Таджикистан
|111
|Йемен
|112
|Восточный Тимор
|113
|Тринидад и Тобаго
|114
|Турция
|115
|Уганда
|116
|ОАЭ
|117
|Танзания
|118
|Узбекистан
|119
|Уругвай
|120
|Зимбабве
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.