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Генассамблея ООН приняла резолюцию о прекращении огня в Газе. Кто как проголосовал?

CentralAsia (CA) -  Генеральная ассамблея ООН 27 октября приняла резолюцию, призывающую к «немедленному постоянному и устойчивому гуманитарному прекращению огня» в секторе Газа, «ведущему к прекращению боевых действий».

За резолюцию проголосовало 120 стран, против — 14, воздержались — 45.

За Против Воздержались
1 Афганистан Австрия Австралия
2 Алжир Венгрия Албания
3 Андорра Гватемала Болгария
4 Ангола Израиль Вануату
5 Антигуа и Барбуда Маршалловы Острова Великобритания
6 Аргентина Микронезия Гаити
7 Армения Науру Германия
8 Азербайджан Папуа-Новая Гвинея Греция
9 Бахрейн Парагвай Грузия
10 Багамы США Дания
11 Бангладеш Тонга Замбия
12 Барбадос Фиджи Исландия
13 Бельгия Хорватия Индия
14 Беларусь Чехия Ирак
15 Белиз Италия
16 Бутан Кабо-Верде
17 Боливия Камерун
18 Босния и Герцеговина Канада
19 Ботсвана Кипр
20 Бразилия Кирибати
21 Бруней Латвия
22 Центральноафрикаyская Республика Литва
23 Чад Монако
24 Чили Молдова
25 Китай Нидерланды
26 Коморы Палау
27 Конго Панама
28 Косто-Рика Польша
29 Кот-д'Ивуар Румыния
30 Куба Сан-Марино
31 Северная Корея Северная Македония
32 Демократическая Республика Конго Сербия
33 Джибути Словакия
34 Доминика Тунис
35 Доминиканская Республика Тувалу
36 Эквадор Украина
37 Египет Уругавай
38 Сальвадор Финляндия
39 Экваториальная Гвине Филиппины
40 Эритрея Швеция
41 Франция Эстония
42 Габон Эфиопия
43 Гамбия Южный Судан
44 Гана Южная Корея
45 Гренада Япония
46 Гвинея
47 Вьетнам
48 Гайана
49 Гондурас
50 Индонезия
51 Иран
52 Ирландия
53 Иордания
54 Казахстан
55 Кения
56 Кувейт
57 Кыргызстан
58 Лаос
59 Ливан
60 Лесото
61 Ливия
62 Колумбия
63 Лихтенштейн
64 Люксембург
65 Малави
66 Мадагаскар
67 Малайзия
68 Мальдивы
69 Мали
70 Мальта
71 Мавритания
72 Остров Маврикий
73 Монголия
74 Мексика
75 Черногория
76 Марокко
77 Мозамбик
78 Мьянма
79 Намибия
80 Непал
81 Новая Зеландия
82 Нигерия
83 Нигер
84 Никарагуа
85 Норвегия
86 Оман
87 Пакистан
88 Перу
89 Португалия
90 Катар
91 Россия
92 Сент-Китс и Невис
93 Сент-Люсия
94 Сент-Винсент и Гренадины
95 Саудовская Аравия
96 Сенегал
97 Сьерра-Леоне
98 Сингапур
99 Словения
100 Соломоновы Острова
101 Сомали
102 Южная Африка
103 Испания
104 Шри-Ланка
105 Судан
106 Суринам
107 Швейцария
108 Сирия
109 Таиланд
110 Таджикистан
111 Йемен
112 Восточный Тимор
113 Тринидад и Тобаго
114 Турция
115 Уганда
116 ОАЭ
117 Танзания
118 Узбекистан
119 Уругвай
120 Зимбабве
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