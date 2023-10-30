Власти Израиля прокомментировали беспорядки в Махачкале

CentralAsia (CA) - Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и МИД Израиля выпустили совместное заявление. В нем говорится, что Израиль следит за событиями в Дагестане и ожидает, что российские правоохранительные органы защитят евреев.

«Израиль ожидает, что российские законные власти будут защищать благополучие всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и предпримут решительные меры против участников беспорядков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян», - говорится в заявлении.

Также отмечается, что Израиль «с предельной серьезностью относится к попыткам нанести ущерб израильским гражданам и евреям и наблюдает за событиями в Дагестане».

В сообщении также говорится, что посол Израиля в России Алекс Бен-Цви работает с властями России над обеспечением безопасности израильтян и евреев.

Накануне в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прилета рейса из Израиля. Толпа ворвалась в здание терминала и потом на взлетно-посадочную полосу в поисках прилетевших из Израиля. Протестующие скандировали «Аллаху Акбар» и лозунги в поддержку палестинцев на фоне военного конфликта в секторе Газа. Росавиация закрыла аэропорт до 02:59 мск 6 ноября. Позднее ведомство допустило, что его откроют до 02:59 31 октября.

По данным Минздрава Дагестана, в ходе беспорядков пострадали более 20 человек. Десять из них госпитализированы, двое находятся в крайне тяжелом состоянии.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 212 УК (массовые беспорядки). 60 человек были задержаны, сообщило МВД. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы «попыткой дестабилизации ситуации» в республике. По его словам, беспорядки курировались из-за рубежа, в том числе через «проукраинские Telegram-каналы». Он заявил, что ему стыдно за прошедшие в аэропорту беспорядки.