В Астане произошел блэкаут. Названа причина

CentralAsia (KZ) - Вечером 29 октября несколько районов Астаны на правом берегу остались без электричества. Местные жители также пожаловались на отсутствие воды и плохое качество мобильного интернета, передает Orda.kz.

По данным Минэнерго Казахстана, на ТЭЦ-2 произошло короткое замыкание. Оно привело к аварийному отключению по городскому кольцу ВЛ-110кВ.

Генерация энергии в Астане снизилась в результате аварии с 530 МВт до 120 МВт.

Позже первый заместитель акима Астаны Нурлан Нуркенов на брифинге в РСК озвучил причину аварии.

«В 21:57 29 октября произошло ограничение электроснабжения потребителей от подстанции, запитанных от ТЭЦ-2. Всего 10 подстанций. Причиной послужила трещина оголовника шинного разъединителя обходной шины соответствующей фазы, которая треснула и оторвалась от колонки, и с ножом упала на шкаф отбора напряжения. Также в дальнейшем в подвешенном состоянии замкнуло соответствующую фазу», – сказал Нуркенов.

Чиновник заверил, что последствия аварии уже устранены, электроснабжение восстановлено во всех жилых домах и соцобъектах. Нет перебоев и с подачей воды.

«Во всех медицинских объектах сработали дизель-генераторы, подача энергии была обеспечена. В момент аварийной ситуации дизель обеспечивает реанимации и операционные блоки – каждый генератор сработал, деятельность в медучреждениях под угрозу поставлена не была», – продолжил замакима.

По его данным, хронология событий выглядела так:

в 21:57 произошло отключение 10 городских подстанций, что привело к ограничению подачи энергии, в основном на правобережье;

далее в 23:00 были введены подстанции аэропорта;

в 23:10 подано напряжение подстанции «Байтерек»;

до 02:00 все подстанции были введены в работу.

«Следует отметить, что никакого технологического нарушения работы второй станции не было. ТЭЦ-2 продолжала и продолжает работу в штатной режиме. Аварийная ситуация произошла на подводящих сетях. Простыми словами, это был перебой кабеля и перегорание одного из шкафов», – пояснил Нуркенов.

Что касается перебоев с водоснабжением, то это связано с тем, что все насосно-фильтровальные станции расположены в правобережной части, а именно в Алматинской районе.

«Естественно, при ограничении подачи электричества насосное оборудование было на паузе пару часов, это повлияло на подачу воды. Но в течение прошлой ночи вопросы были отрегулированы», – заключил чиновник.

В целом, по его словам, на устранение аварии ушло около пяти часов.

В свою очередь глава комитета атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго Сунгат Есимханов уточнил, что из более 500 тысяч абонентов в городе без электричества остались около 100 тысяч.

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