В Ташкенте около 100 человек доставлены в ОВД за попытку провести митинг в поддержку Палестины

Митинг в поддержку Палестины в Ташкенте

CentralAsia (UZ) - Сотрудники правоохранительных органов Ташкента 29 октября доставили в ОВД столицы Узбекистана около ста человек, намеревавшихся участвовать в несанкционированном митинге в поддержку Палестины. Об этом сообщает «Газета.uz».

Анонс митинга появился в соцсетях несколько дней назад. Организаторы призывали граждан собраться 29 октября в 14:00 у памятника Амира Темура в сквере. Для участия в акции в центр столицы прибыли не только ташкентцы, но и жители соседних областей. Люди приходили небольшими группами.

Правоохранительные органы подготовились к предстоящему событию: в сквере и вокруг него стояли сотрудники ОВД и Национальной гвардии, виднелись автомобили и автобусы этих органов.

Вскоре практически все пришедшие в сквер для участия в митинге граждане — более 100 человек – были доставлены в отделы внутренних дел, где с ними провели беседы. По словам источника «Газеты.uz», задержанные сообщили, что прибыли в сквер, чтобы поддержать палестинцам, хотя и не понимали, как эта акция может им помочь. Некоторые признались, что не осведомлены о сути конфликта на Ближнем Востоке.

В итоге большую часть доставленных отпустили, на некоторых составили административные протоколы, предположительно — по статье 201 («Нарушение порядка организации, проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций») Административного кодекса. Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа от 60 до 80 базовых расчетных величин (1 БРВ составляет 330 тысяч сумов, эквивалент $27) или административный арест до 15 суток. Материалы переданы в суд.

7 октября боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по территории Израиля. Израиль в ответ применил тяжелую артиллерию и авиацию, объявив о начале операции «Железные мечи» и заблокировав анклав.

По данным властей Израиля, при атаке ХАМАС погибли свыше 1400 человек, 229 человек находятся в заложниках у ХАМАС. По сообщению Минздрава сектора Газа, ответная реакция Израиля стала причиной смерти свыше 8000 жителей анклава.