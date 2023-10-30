На юге и востоке Казахстана ожидается похолодание

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 31 октября – 2 ноября ожидаются осадки, на юге и востоке республики – похолодает, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, после кратковременного понижения температуры воздуха серия Атлантических циклонов принесет тепло, но также и осадки в виде дождя и снега, лишь на западе республики будет преимущественно без осадков.

Постепенно потеплеет на западе днем до +12+20 градусов, на севере и в центре до +5+10 градусов, а на востоке и юге страны, с прохождением холодного фронта, наоборот, ожидается понижение температуры воздуха ночью до 0+5 градусов, в горных и предгорных районах -2-7 градусов, днем +10+15, в горных и предгорных районах 0+5.

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