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ЦАХАЛ сообщил, что нанес удары по более чем 600 объектам «Хамаса» в секторе Газа
Дым, поднимающийся после израильского авиаудара, виден из Рафаха, на юге сектора Газа, 25 октября 2023 года
Дым, поднимающийся после израильского авиаудара, виден из Рафаха, на юге сектора Газа, 25 октября 2023 года
// ABED RAHIM KHATIB/FLASH90

CentralAsia (CA) -  Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что за последние несколько дней нанесла удары по более чем 600 объектам палестинского движения «Хамас» на территории сектора Газа.

Как отмечается в Telegram-канале ЦАХАЛа, удары наносились с воздуха, с моря, а также в ходе сухопутных рейдов на территорию анклава. «Были поражены связанные с «Хамасом» цели, включая склады оружия, десятки позиций для пуска противотанковых ракет, а также укрытия и оперативные базы боевиков»,— уточняют в израильской армии.

Один из ударов, по данным ЦАХАЛа, был нанесен по «месту сосредоточения живой силы», в результате чего было убито порядка 20 бойцов «Хамаса» и других радикальных исламистских движений.

27 октября Израиль ввел сухопутные силы на территорию сектора Газа. «Хамас» в ответ объявил о начале наземной операции в регионе. ЦАХАЛ отрицает полноценное вторжение в сектор Газа, называя это расширением ранее проводившихся операций. 28 октября ЦАХАЛ заявил об ударах по 150 объектам на севере сектора Газа, включая подземные туннели и другую инфраструктуру, принадлежащую «Хамасу».

По информации The New York Times, Израиль решил воздержаться от полномасштабного вторжения в сектор Газа и проводит ограниченные наземные операции, по крайней мере на начальном этапе ввода войск в анклав.

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