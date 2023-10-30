ЦАХАЛ сообщил, что нанес удары по более чем 600 объектам «Хамаса» в секторе Газа

Дым, поднимающийся после израильского авиаудара, виден из Рафаха, на юге сектора Газа, 25 октября 2023 года // ABED RAHIM KHATIB/FLASH90

CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что за последние несколько дней нанесла удары по более чем 600 объектам палестинского движения «Хамас» на территории сектора Газа.

Как отмечается в Telegram-канале ЦАХАЛа, удары наносились с воздуха, с моря, а также в ходе сухопутных рейдов на территорию анклава. «Были поражены связанные с «Хамасом» цели, включая склады оружия, десятки позиций для пуска противотанковых ракет, а также укрытия и оперативные базы боевиков»,— уточняют в израильской армии.

Один из ударов, по данным ЦАХАЛа, был нанесен по «месту сосредоточения живой силы», в результате чего было убито порядка 20 бойцов «Хамаса» и других радикальных исламистских движений.

27 октября Израиль ввел сухопутные силы на территорию сектора Газа. «Хамас» в ответ объявил о начале наземной операции в регионе. ЦАХАЛ отрицает полноценное вторжение в сектор Газа, называя это расширением ранее проводившихся операций. 28 октября ЦАХАЛ заявил об ударах по 150 объектам на севере сектора Газа, включая подземные туннели и другую инфраструктуру, принадлежащую «Хамасу».

По информации The New York Times, Израиль решил воздержаться от полномасштабного вторжения в сектор Газа и проводит ограниченные наземные операции, по крайней мере на начальном этапе ввода войск в анклав.