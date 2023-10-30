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Аэропорт Махачкалы возобновил работу после беспорядков. Рейсы из Тель-Авива туда временно летать не будут
Предыстория: Толпа ворвалась в аэропорт Махачкалы из-за прибытия рейса из Тель-Авива. Ранено 20 человек

CentralAsia (CA) -  Аэропорт Махачкалы с 14:00 по московскому времени 30 октября возобновил прием и отправление рейсов, объявила Росавиация. Оданко рейсы авиакомпаний «Азимут» и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направляться в другие российские города.

Накануне несколько тысяч человек собрались возле аэропорта. Они выступали против приземления самолета из Тель-Авива. Часть протестующих ворвалась в аэропорт, парализовав его работу, из-за чего Росавиация была вынуждена закрыть аэропорт. Возобновить его работу планируют 31 октября. В результате массовых беспорядков пострадали 20 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В Северокавказском управлении МВД России сообщили, что 150 активных участников массовых беспорядков в махачкалинском аэропорту уже установлены, 60 из них были задержаны. Уголовное дело, возбужденное по факту случившегося, будет расследоваться центральным аппаратом Следственного комитета РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал беспорядки в Дагестане с вмешательством извне. По его словам, Владимиру Путину со вчерашнего вечера докладывают о ситуации в республике.

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