Победители «Президентский стипендиат-2100» отправились учиться в лучшие университеты мира

CentralAsia (MNG) - Победители стипендиальной программы «Президентский стипендиат-2100», завершившие подготовительную программу в Монгольском государственном университете и Университете науки и технологий, отправились из столицы для обучения в зарубежных университетах.

В этом году 260 студентов будут учиться в университетах 16 стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Чехию, Канаду, Польшу, Австралию, Россию, Венгрию, Индию, Лаос и Вьетнам.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа, присутствовавший на церемонии проводов победителей стипендиальной программы, поздравил их и пожелал успехов в учебе.

Обращаясь к ним, президент Хурэлсух подчеркнул, что стипендианты, отправляющиеся в дальние страны, являются национальными лидерами, которые получат глобальное образование и будут работать на благо развития и благосостояния своей родины. Президент также призвал студентов высоко ценить репутацию своей страны и ценность монгольского народа в зарубежных странах, а также любить, помогать, поддерживать и уважать друг друга.

Победителей стипендиальной программы также провожали Министр образования и науки Монголии Энх-Амгалан Лувсанцэрэн, советник Президента Монголии по вопросам политики в области образования, науки и технологий Лодойравсал Чоймаа и заместитель руководителя Администрации Президента Монголии Уйлстөгөлдөр Алтанхуяг.

В прошлом году в рамках программы «Президентский стипендиат-2100» 256 студентов отправились учиться в университеты 13 стран.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа издал указ, направленный на повышение конкурентоспособности монголов в мире, предоставление равных возможностей детям и молодежи и поддержку их в получении образования в лучших университетах мира. В соответствии с этим с 2021 года реализуется стипендиальная программа, в рамках которой лучшему студенту из каждого 330 сомонов и 171 хороо (наименьшая административно-территориальная единица в районе города) Улан-Батора ежегодно предоставляется стипендия и возможность учиться в ведущих университетах мира.

источник: Офис Президента Монголии

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