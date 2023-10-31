На особо охраняемых территориях Монголии обустроены пруды для диких животных и птиц

CentralAsia (MNG) - Защитники природы и частный сектор совместно работали над строительством плавучих прудов в восьми местах, необходимых для предотвращения опасности обезвоживания и голода диких животных и птиц на особо охраняемых территориях. Пруды для хранения природной воды были построены в сотрудничестве с природоохранными органами и чиновниками с использованием доступных материалов для диких животных и птиц.

Эти пруды будут созданы на территории Бага Газрын Чулуу, Горхи-Тэрэлж, Особо охраняемой территории «Большая Гоби А», Особо охраняемой территории «Большая Гоби Б», Их Газрын Чулуу, хребта Хан Хөхийн нуруу, хребта Хөх Сэрхийн нуруу и горного хребта Тост Тосон Бумба. Из 18 локаций в первом туре было построено семь прудов. Пруды имеют площадь 10-40 кв.м, построены из мембраны, натурального камня и каменного клея и имеют особое значение, поскольку собирают естественные осадки.

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