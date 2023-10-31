С начала года в Улан-Баторе из-за пожара погибли 23 человека

CentralAsia (MNG) - 26 октября в Сонгинохайрханское районное управление по чрезвычайным ситуациям поступил звонок о горящем доме. Когда приехали пожарники, внутри дома находились 11 человек. За два часа 30 минут 30 офицеров и четыре техника работали над полной тушением пожара, но, к сожалению, семь человек погибли. В Агентстве по чрезвычайным ситуациям Улан-Батора (АЧСУ) сообщили, что дело передано в полицию Сонгинохайрханского района.

С начала этого года в Улан-Баторе зарегистрировано 1308 вызовов экстренной помощи. В результате пожара погибли 23 человека.

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