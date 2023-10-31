Фестиваль Kharkhorum пройдет в третий раз в столице Монголии

CentralAsia (MNG) - Фестиваль визуального искусства и музыки «Kharkhorum Visual art & Music festival» пройдет с 3 и по 4 ноября в спорткомплексе «AIC Steppe Arena – Мөсөн Өргөө» под темой «SPIRITS».

Фестиваль известен многим тем, что он сочетает электронную музыку с визуальными эффектами, чтобы подарить молодым меломанам что-то новое и необычное.

Kharkhorum проводится два раза в год, и это уже третий год подряд.

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