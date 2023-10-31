Трехстороннее соглашение Монголия—Китай—Россия после форума «Пояс и путь», — The Diplomat

CentralAsia (MNG) - Все три страны имеют разные, хотя и совпадающие, цели трехстороннего сотрудничества, главным из которых является мегапроект «Сила Сибири-2».

Пекинский форум «Пояс и путь» (BRF) означает бизнес для соседей России и Монголии, которые всегда стремятся стимулировать экономическую активность с Китаем. В этом году встреча глав трёх государств – Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа, президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина – на полях третьего форума «Пояс и путь», хотя и была конструктивной, продемонстрировала незначительные сдвиги в трёхсторонних приоритетах. Между тем, двусторонние отношения на всех трех сторонах треугольника остаются стабильными, несмотря на растущую геополитическую конкуренцию с участием Китая и России.

В ходе своего выступления Хурэлсух подчеркнул поддержку Монголией китайской инициативы «Пояс и путь», особенно инфраструктурного аспекта, который во многом отражает рост инфраструктурных и инвестиционных потребностей Монголии. Нынешняя администрация неоднократно заявляла о потенциале «параллельного роста» между Пекином и Улан-Батором. Колоссальные инвестиции Китая в инфраструктуру являются стимулом для Монголии строить автомобильные и железные дороги для улучшения сообщения между двумя государствами.

Учитывая это, параллельные встречи между тремя лидерами Северо-Восточной Азии играют решающую роль в развитии и связности региона. На этих встречах также большое внимание уделяется путям достижения успеха трехсторонних отношений. Двусторонние экономические программы, задействованные в переговорах между Китаем и Монголией, и переговоры между Монголией и Россией различны, но трехсторонние проекты, такие как трубопровод «Сила Сибири-2», в равной степени касаются всех трех сторон.

Газопровод «Сила Сибири-2» предполагает транспортировку природного газа из Западной Сибири в северо-восточный Китай транзитом через Монголию. Для наблюдателей за регионом важно понимать, что трубопровод «Сибирь-2» принесет разные экономические результаты России, Монголии и Китаю, поскольку все три страны стремятся к чему-то разному от этого проекта.

Стратегическая цель России – сделать Китай основным – и постоянным – покупателем ее экспорта энергоносителей. Монголия заинтересована участвовать в этом процессе в качестве транзитной страны, чтобы не отставать от масштабного экономического развития. С другой стороны, Китай, имеющий собственную экономическую программу глобального уровня, проявил большую нерешительность. Эксперты по энергетике полагают, что растущее производство зеленой и возобновляемой энергии в Китае является основной причиной, по которой Пекин может не торопиться с трехсторонним мегапроектом.

Технико-экономическое обоснование было завершено в январе. В ходе форума «Пояс и путь» Хурэлсух подчеркнул прогресс, достигнутый Москвой и Улан-Батором, и выразил надежду, что Пекин продолжит реализацию проекта «Сила Сибири-2».

Для Монголии развитие «Сибири-2» вдохновлен успехом Хоргоса в Казахстане – крупнейшего сухого порта в мире. Монголия также стремится получить экономические выгоды в качестве транзитного узла для торговли со своими гигантскими соседями. В ходе встречи глав государств Си Цзиньпин подчеркнул важность Монголии как неотъемлемого пункта в соединении Китая с Россией и короткого пути к евразийскому соединению.

Что Монголия может получить от этого трехстороннего мегапроекта, так это налогообложение и геоэкономические выгоды от превращения в важную транзитную страну. Это, в свою очередь, может привести к созданию городов-спутников для поддержки транзитной деятельности.

Помимо трехстороннего саммита, BRF также предоставил Хурэлсуху возможность провести отдельные двусторонние встречи как с Путиным, так и с Си Цзиньпином.

Во время саммита Хурэлсух—Путин два лидера обсудили торговлю между Монголией и Россией, в частности, снижение налогов на экспорт из Монголии мяса, мясных продуктов, шерсти, кашемира, кожи и другой сельскохозяйственной продукции. Путин также заявил, что Россия продолжит бесперебойно снабжать Монголию топливом.

После президентской встречи делегации Монголии и России встретились в Иркутске, Россия, и договорились увеличить торговлю между двумя странами через пограничные порты Сухбаатар—Наушки и Эрээнцав—Соловьевск, где уже наблюдался рост торговли после пандемии.

В ходе саммита Хурэлсух—Си Монголия и Китай подписали несколько документов о сотрудничестве. Правительство Монголии и Министерство финансов и Экспортно-импортный банк Китая подписали соглашение, согласно которому Пекин выделит льготный кредит в размере более 250 миллионов долларов для финансирования строительства гидроэлектростанции Эрдэнэбурэн в Монголии. Кредит является частью более крупного соглашения, подписанного в 2015 году, в соответствии с которым Китай предложил льготные кредиты на сумму 1 миллиард долларов для монгольских инфраструктурных проектов.

Министр энергетики Чойжилсурэн Баттогтох заявил, что в соответствии с последним соглашением «от Китая будет получен кредит в размере $253 млн, что составляет 95 процентов от общей стоимости проекта строительства ГЭС «Эрдэнэбурэн». Срок кредита – 20 лет, процентная ставка – 2 процента. Погашение кредита начнется через семь лет».

План гидроэлектростанции «Эрдэнэбурэн» рассматривается как подход Монголии к диверсификации своих источников энергии. Хотя экономические отношения Монголии как с Китаем, так и с Россией уже давно определяются торговлей ископаемым топливом, учитывая растущий глобальный спрос на возобновляемые источники энергии и экологические инициативы, Монголия открыта для других направлений сотрудничества.

Кроме того, Монголия и Китай подписали несколько меморандумов о взаимопонимании по созданию экономического коридора, который включает в себя строительство дополнительных железных дорог для дальнейшего соединения торговых портов между двумя странами. В частности, завершено строительство железнодорожного торгового порта Шивээхурэн—Сэхэ. Строительство железной дороги Шивээхурэн—Сэхэ протяженностью 7,1 км началось в мае и должно быть завершено в ноябре.

Министр дорожного и транспортного развития Монголии прокомментировал значение нового Меморандума о взаимопонимании по экономическому коридору, подписанного между Монголией и Китаем: «За 70-летний период [с тех пор, как Монголия и Китай установили дипломатические отношения], Монголия использовала только одну железнодорожную систему. для его экспорта [связывая] Замын-Ууд и Эр-лиан [также называемый Эрээн-хот]. Благодаря действующему Меморандуму о взаимопонимании и строительству железной дороги мы можем экспортировать от 100 000 до 200 000 тонн природных ресурсов».

Включение Монголии в сеть Азиатских автомобильных дорог, сеть Трансазиатских железных дорог и межправительственное соглашение о «сухих портах», инициированное Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), усиливает деятельность администрации в отношении транзитной логистики. Монгольская делегация также приняла участие в Глобальном форуме по устойчивому транспорту и подписала несколько меморандумов о взаимопонимании для развития бизнеса и туризма между провинциями.

Для Монголии Форум «Пояс и путь» стал возможностью оценить и привлечь Китай и Россию как на двустороннем, так и на трехстороннем уровне. В то же время Улан-Батор полностью понимает геополитические и экономические обстоятельства, в которых находятся оба соседа. Поскольку Пекин тщательно выбирает свои инвестиции, Улан-Батор также должен направить эти средства в важные сектора, которые могут улучшить жизнь монгольского народа.

Учитывая, что с разными партнерами на горизонте вырисовывается несколько мегапроектов – от нефтеперерабатывающих заводов и разведки урана до гидроэлектростанций – возможности и потенциал Монголии становятся очевидными. Со стороны правительства Монголии не менее важным является распределение финансовых ресурсов, подотчетность и прозрачность.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциско.

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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