экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Шавкат Мирзиёев принял генерального секретаря ОТГ Кубанычбека Омуралиева

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 октября принял генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбека Омуралиева.

Рассмотрены результаты проведенной совместной работы в рамках председательства Узбекистана и вопросы подготовки к предстоящему саммиту Организации.

Пресс-служба президента Узбекистана сообщает, что за минувший год многостороннее партнерство тюркских государств приобрело новую динамику. Проведено более 100 мероприятий, создан ряд новых платформ практического взаимодействия.

Узбекистан также стал полноправным членом Международной организации тюркской культуры.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества в рамках ОТГ в сферах торговли, «зеленой» экономики, инвестиций, инноваций, транспорта и логистики, туризма, экологии, молодежной политики, популяризации культурного и исторического наследия тюркских народов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com