Шавкат Мирзиёев принял генерального секретаря ОТГ Кубанычбека Омуралиева

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 октября принял генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбека Омуралиева.

Рассмотрены результаты проведенной совместной работы в рамках председательства Узбекистана и вопросы подготовки к предстоящему саммиту Организации.

Пресс-служба президента Узбекистана сообщает, что за минувший год многостороннее партнерство тюркских государств приобрело новую динамику. Проведено более 100 мероприятий, создан ряд новых платформ практического взаимодействия.

Узбекистан также стал полноправным членом Международной организации тюркской культуры.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества в рамках ОТГ в сферах торговли, «зеленой» экономики, инвестиций, инноваций, транспорта и логистики, туризма, экологии, молодежной политики, популяризации культурного и исторического наследия тюркских народов.