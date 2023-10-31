Состоялась монголо-канадская конференция по случаю 50-летия дипломатических отношений

CentralAsia (MNG) - В честь 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Канадой Посольство Монголии в Канаде и Школа глобальных отношений и государственной политики Мунка при Университете Торонто организовали монгольскую конференцию на тему «Монголо-канадские отношения в глобальной перспективе».

Сарантогос Эрдэнэцогт, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Канаде, Джо Вонг, Международный вице-президент Университета Торонто, и Питер Лоуэн, директор Школы глобальных отношений и государственной политики Мунка Университета Торонто, выступили со вступительным словом на Конференция. Панельные заседания прошли по темам «Исторические размышления: монголоведение в Канаде» и «Экономика, безопасность и общество».

На панельной сессии «Исторические размышления: монголоведение в Канаде» профессор Майкл Герверс с кафедры исторических и культурных исследований Университета Торонто Скарборо, профессор Дженнифер Пёртл с кафедры истории искусств Университета Торонто, профессор Дэвид Кертис Райт с факультета истории Университета Калгари и Элизабет Роуз, докторант Университета Торонто, рассказали о нынешнем состоянии и будущих перспективах монголоведения.

На панельной сессии «Экономика, безопасность и общество» Мөнх-Очир Доржжугдэр, исполнительный аппарат Совета национальной безопасности Монголии, заместитель руководителя и директор по стратегической политике и анализу (онлайн-участие), Конгдан (Кэти) О, Корея Экономическая Институт Америки, Джонатан Миллер, Институт Макдональда Лорье (онлайн-участие) и Ою Ваша, советник-посланник и заместитель главы миссии посольства Монголии в Оттаве, представили монголо-канадские отношения в сегодняшних региональных условиях, важность официальных переговоров и возможности для углубления сотрудничества между двумя странами.

Эта конференция стала замечательным событием для распространения, сохранения и продвижения монголоведения в Канаде, подчеркнув историю и значение монголо-канадских отношений и наметив путь на будущее. Указом Президента Монголии профессор кафедры истории и культурологии Михаил Герверс награжден Медалью Дружбы за вклад в развитие монголоведения. На конференции посол Монголии г-жа Сарантогос вручила профессору Герверсу медаль – одну из самых высоких наград, которые могут быть вручены иностранцу.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения