Состоялась 16-я консультативная встреча между ВГХ Монголии и Европейским Парламентом

CentralAsia (MNG) - Вчера (30 октября 2023 г.) в Государственном дворце состоялась 16-я консультативная встреча Великого Государственного Хурала (ВГХ) Монголии и Европейского парламента.

Встречу открыли Мөнхцэцэг Цэрэнжамц, член парламента Монголии и руководитель группы по связям монголо-европейских парламентов в ВГХ, и Томаш Здеховски, член Европейского парламента и глава группы по связям с Центральной Азией и Монголией в Европейский парламент.

Мөнхцэцэг Цэрэнжамц

Стороны единогласно выразили готовность работать вместе для дальнейшего укрепления общих ценностей, основанных на принципах демократии, прав человека и верховенства закона.

Данная встреча традиционно проводится в контексте углубления отношений и сотрудничества между Монголией и Европейским Союзом, а также поддержания частоты политического диалога на высоком уровне между двумя сторонами. Целью является оказание соответствующей поддержки расширению и укреплению отношений и сотрудничества между законодательными органами двух сторон, реализации Плана Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, а также дальнейшему расширению торгово-экономических отношений с Европейским Союзом, как а также выведение двустороннего сотрудничества на новый уровень в будущем.

На 16-й консультативной встрече между Парламентом Монголии и Европейским парламентом обсуждались последние изменения и события между Монголией и Европейским Союзом, политическая ситуация, дальнейшее межпарламентское сотрудничество, энергетика, зеленое развитие, гражданское общество, права человека, международные и обменялись мнениями по таким вопросам, как тенденции регионального сотрудничества.

Томаш Здеховски

С европейской стороны Томаш Здеховски, член Европарламента и глава группы по связям Центральной Азии и Монголии в Европарламенте, подчеркнул, что стороны уже заложили прочный фундамент для межпарламентского сотрудничества, а также укрепления взаимное доверие и понимание граждан. Также Евросоюз высоко оценил усилия монгольского парламента по укреплению демократии, вклад в международный и региональный мир и безопасность, укрепление партнерства. Он предоставил информацию о влиянии глобальной безопасности, политической ситуации в Европе и укреплении энергетической независимости, а также выразил полную поддержку вывода двустороннего сотрудничества на новый уровень.

В ходе встречи обсуждался вопрос визовых льгот для граждан Монголии, а Европарламент заявил, что будет всемерно работать над облегчением условий взаимных поездок граждан.

По итогам встречи было запланировано проведение 17-й консультативной встречи ВГХ Монголии и Европейского парламента в 2024 году в Королевстве Бельгия. Стороны подтвердили, что будут сотрудничать и прилагать усилия для решения вопросов, обсуждаемых на этой встрече.

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