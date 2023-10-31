Найдено тело последнего погибшего на шахте имени Костенко в Караганде

CentralAsia (KZ) - В шахте имени Костенко в Карагандинской области найдены останки последнего, 46-го шахтера. Об этом на заседании правительства во вторник сообщил министр по ЧС Сырым Шарипханов, передает Tengrinews.kz.

«В ходе поисково-спасательных работ были найдены тела 45 шахтеров и останки, предположительно, 46-го погибшего. Сейчас установлены личности 40 погибших, не опознаны 6. Для их идентификации проводятся необходимые экспертизы. Потребуется ДНК-анализ», - сообщил министр.

28 октября в Карагандинской области произошел взрыв на шахте имени Костенко.

Воскресенье 29 октября был объявлен Днем общенационального траура в Казахстане.

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