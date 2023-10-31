Правительственная делегация Узбекистана посетила Афганистан

CentralAsia (UZ) - Правительственная делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Жамшидом Ходжаевым 29−30 октября посетила Кабул для переговоров с властями Афганистана, сообщает gazeta.uz.

В состав делегации вошли министр энергетики Журабек Мирзамахмудов, министр транспорта Илхом Махкамов, министр водного хозяйства Шавкат Хамраев, министр горно-добывающей промышленности и геологии Бобир Исламов, министр сельского хозяйства Иброхим Абдурахмонов, специальный представитель президента по Афганистану Исматулла Иргашев и другие, включая 45 представителей бизнеса.

Целью визита в министерстве назвали развитие двусторонней торговли, решение транзитных вопросов между двумя странами, а также открытие в Кабуле торговой выставки.

Как сообщает TOLOnews, вице-премьер Жамшид Ходжаев встретился с несколькими официальными лицами временного правительства Афганистана, включая и. о. заместителя премьер-министра по экономическим вопросам муллу Абдул Гани Барадара. Стороны обсудили сотрудничество в сфере железных дорог, транспорта, добычи полезных ископаемых, управления водными ресурсами и расширения образовательных возможностей для афганской молодежи.

На встрече, которая прошла во дворце Арг, Ходжаев призвал к миру и стабильности в Афганистане, заявив, что это важно для региона. Он пообещал, что Узбекистан будет сотрудничать с Афганистаном в сфере транзита, торговли и сельском хозяйстве.

По информации офиса афганского вице-премьера, Барадар поднял вопрос о высоких сборах за транзит афганских грузов через Узбекистан и попросил снизить их. Он также призвал Узбекистан рассмотреть возможность введения специальных преференциальных торговых тарифов с Афганистаном, чтобы между странами был сбалансированный торговый баланс.

Жамшид Ходжаев представил торговую дорожную карту, призванную увеличить экспорт Афганистана в Узбекистан и нарастить объем торговли между двумя странами примерно до 3 млрд долларов в год.

В сообщении отмечается, что Узбекистан также упростил процедуру получения виз для афганских бизнесменов и водителей. Кроме того, планируется провести выставку афганской продукции в Ташкенте и открыть крупный бизнес-центр в Термезе.

И. о министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи сообщил, что для увеличения торгового оборота между Афганистаном и Узбекистаном с 600 млн до 3 млрд долларов со следующего месяца порт «Хайратон» будет работать круглосуточно и без выходных.

Азизи добавил, что Афганистан готов импортировать из Узбекистана химическую продукцию, пшеницу, сельскохозяйственную технику и другие товары.

По итогам встреч и переговоров, состоявшихся в рамках визита, стороны подписали экспортно-импортные соглашения на сумму около 1,2 млрд долларов, пишет ИА «Дунё».

Ранее хоким Сурхандарьинской области Улугбек Косимов сообщил «Газете.uz», что правительственная делегация Узбекистана до конца года планирует посетить Афганистан для проведения переговоров по строящемуся от Амударьи каналу Коштепа.

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