В Москве 80 уроженцев Центральной Азии направлены в армию

Иллюстративное фото // Соцсети

CentralAsia (CA) - Сотрудники московского Следственного комитета возбудили 22 уголовных дела в отношении мигрантов с гражданством России по факту уклонения от прохождения военной службы, более 80 уроженцев Центральной Азии направлены в Вооруженные силы РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Полиция совместно с сотрудниками военкоматов изучают личные дела призывников с целью выявления лиц, которые уклоняются от военной службы, отмечается в сообщении. «Проверяется законность приобретения уклонистами гражданства Российской Федерации», — подчеркнули в СК.

В ведомстве напомнили, что уклонение от срочной службы является основанием для прекращения российского гражданства для тех лиц, кто его приобрел.

Накануне столичный Следком сообщил о возбуждении 12 уголовных дел по факту уклонения от военной службы уроженцами Центральной Азии. По данным следствия, фигуранты, получившие российское гражданство, не имели оснований для освобождения или отсрочки от службы, однако не явились в столичные военные комиссариаты по повесткам.

В начале текущего года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин посетовал на то, что иностранцы массово получают российское гражданство, минуя военную службу, и высказался за отправку «новых» граждан РФ для участия в СВО (война в Украине).

«За последние пять лет (российское гражданство приобрели более миллиона лиц, прибывших из стран Средней Азии и Закавказья, в том числе 550 тысяч бывших жителей Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстан», - сказал Бастрыкин в интервью «Российской газете».