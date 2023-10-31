По периметру Астаны установили дополнительные блокпосты

CentralAsia (KZ) - Полиция Астаны переведена на усиленный вариант несения службы, по периметру столицы выставляется семь блокпостов, сообщает Tengrinews.kz.

Как сообщили в полиции, в связи с предстоящим в столице проведением крупных общественно-политических мероприятий с участием глав зарубежных государств для обеспечения должного уровня охраны правопорядка и безопасности личный состав департамента переведен на усиленный вариант несения службы.

«С 08:00 31 октября по периметру города выставляются семь блокпостов по направлениям городов Караганда, Косшы, Кокшетау, Павлодар, а также поселков Коргалжын, Астраханка и на подъезде в международный аэропорт (со стороны города) для проверки документов граждан, а также автомашин на наличие запрещенных веществ», - говорится в сообщении.

1 ноября по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева состоится официальный визит лидера Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан.

2 ноября Астану с официальным визитом посетит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

3 ноября в столице Казахстана состоится саммит Организации тюркских государств (ОТГ). В мероприятии примут участие главы государств-членов ОТГ - Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана. Также в работе саммита будут участвовать лидеры государств-наблюдателей ОТГ - Венгрии и Туркменистана.

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