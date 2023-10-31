Российскую армию признали лучшей в мире, - РИА Новости

CentralAsia (CA) - Американский журнал U.S. News & World Report назвал российскую армию лучшей в мире. Об этом передает российское государственное агентство РИА Новости.

По данному показателю Россия получила оценку 94,3 балла из 100. В категориях «Лидер» и «Политическое влияние» журнал поставил оценку 100 баллов. Второй по силе армией мира по версии составителей рейтинга обладают США, на третьей позиции расположилась армия Китая. Четвертой и пятой сильнейшими армиями назвали войска Израиля и Южной Кореи соответственно.

Также журналисты признали силу и влияние армий Украины, Ирана, Великобритании, Германии и Турции, которые попали в топ-10. В нижней части рейтинга оказались Люксембург, Сингапур, Эстония, Нидерланды и Новая Зеландия.

На сайте U.S. News & World Report говорится, что рейтинг был составлен совместно со специалистами маркетинговой компании WPP и Уортонской школы Пенсильванского университета. При оценке каждого государства эксперты анализировали 73 атрибута.



Пик популярности журнала U.S. News & World Report на 20 век, сейчас журнал издается раз в месяц в он-лайн формате.

На прошлой неделе представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что российские военные убивают солдат, отказавшихся выполнять приказы. Его высказывания опубликовала пресс-служба Белого дома.