Европарламент выразил поддержку прозрачной и открытой платформе D-парламента и электронному переходу ВГХ

CentralAsia (MNG) - Вчера (30 октября 2023 г.) председатель Великого Государственного Хурала (ВГХ) Монголии Занданшатар Гомбожав принял представителей во главе с главой группы по Центральной Азии и Монголии в Европейском парламенте Томашем Здеховски.

Председатель ВГХ Занданшатар Гомбожав заявил, что рад встрече с высокими гостями, прибывшими для участия в 16-й консультативной встрече ВГХ Монголии и Европейского Парламента, которая проходит в Улан-Баторе. Он также подчеркнул, что укрепление сотрудничества с Европейским Союзом является одной из основных целей внешней политики нашей страны, а ЕС считается третьим соседом Монголии, объединенным ценностями демократии, прав человека и свободной рыночной экономики.

Он сообщил, что электронная платформа d.parliament.mn была успешно внедрена в рамках цели обеспечения участия граждан в законотворческой деятельности и открытия возможностей общественности для реализации своего права на управление. В этом контексте Занданшатар дал краткую информацию об активном участии граждан и молодежи вскоре после введения электронной системы приема публичных обращений.

Монголия также придает большое значение механизму консультаций между Парламентом Монголии и Европейским парламентом. «Я полностью уверен, что межпарламентская встреча как консультативный механизм будет способствовать созданию более благоприятных условий для дальнейшего развития двусторонних отношений и сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес», — сказал Занданшатар.

Томаш Здеховски, руководитель группы по связям с Центральной Азией и Монголией в Европейском парламенте, поблагодарил спикера монгольского парламента за то, что он нашел время для встречи с ним. Он также отметил в начале встречи, что депутаты Европарламента прекрасно осознают, что Занданшатар Гомбожав, председатель Великого Государственного Хурала, является лидером в области правового регулирования и реформ по борьбе с коррупцией.

Он сказал, что Европейский парламент поддерживает электронный переход d.parliament.mn, который является ярким примером прозрачности и открытости, реализованный Великим Государственным Хуралом Монголии, и выразил надежду, что он сосредоточится на выводе будущего сотрудничества на новый уровень.

Отметив высокие успехи монгольских детей на недавно организованной олимпиаде по чешскому языку, они также выразили заинтересованность в расширении сотрудничества в сфере образования.

Кроме того, нет сомнений, что 16-я консультативная встреча ВГХ Монголии и Европейского парламента станет плодотворным мероприятием. На встрече обсуждались не только такие вопросы, как права человека и избирательное право, но также стороны планировали обменяться мнениями по экологическому и экономическому сотрудничеству.

Стороны обменялись мнениями о парламентской демократии, правах человека, 16-й консультативной встрече ВГХ Монголии и Европейского парламента и других вопросах, сообщает отдел СМИ и связей с общественностью ВГХ Монголии.

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