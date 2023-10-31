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В Таджикистане недалеко от границы с Кыргызстаном произошло землетрясение

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане недалеко от границы с Кыргызстаном в 10:10 31 октября произошло землетрясение силой 3 балла в эпицентре.

Как сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук Кыргызской Республики, очаг землетрясения располагается в 40 км к юго-западу от села Карамык, в 115 км к юго-востоку от города Баткен.

В населенных пунктах КР толчки не ощущались.

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