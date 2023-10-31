В Таджикистане недалеко от границы с Кыргызстаном произошло землетрясение
- Таджикистан, происшествия
- 12:36, 31 октября 2023
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CentralAsia (TJ) - В Таджикистане недалеко от границы с Кыргызстаном в 10:10 31 октября произошло землетрясение силой 3 балла в эпицентре.
Как сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук Кыргызской Республики, очаг землетрясения располагается в 40 км к юго-западу от села Карамык, в 115 км к юго-востоку от города Баткен.
В населенных пунктах КР толчки не ощущались.
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