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Белоруссия потребовала от России компенсации из-за задержки запуска БелАЭС

CentralAsia (CA) -  Белоруссия поставила перед Россией вопрос о выплате компенсаций из-за ввода БелАЭС в эксплуатацию в более поздний срок, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом пишет Коммерсант.

«По договору мы поставили перед ними (Россией) вопрос о компенсациях. Это скрывать не надо. Ничего там чрезвычайного не было. Но такие вопросы были поставлены в связи с тем, что нарушены сроки ввода станции, и ответственность за это несет российская сторона»,— сказал господин Лукашенко (цитата по БЕЛТА).

Он добавил, что Россия предложила Белоруссии продажу ядерного топлива «как для своих станций» и гарантию сроком на пять лет.

Ранее белорусский президент рассказал, что строительство БелАЭС завершено и станция «работает на полную мощность». Вопрос о безопасность станции, по его словам, стоит на первом месте.

В составе БелАЭС находятся два энергоблока мощностью по 1,2 ГВт. Часть строительства проекта была покрыта за счет российского госкредита на $10 млрд, генподрядчиком выступила компания «Росатом АЭС». Первый энергоблок заработал в ноябре 2020 года, второй — в мае 2023-го.

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